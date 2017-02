Horóscopos del sábado 4 de febrero de 2017

ARIES



Urano que está instalado en tu signo experimenta aspectos inestables, lo cual genera que sea un día ajetreado, por lo que se recomienda analices muy bien las determinaciones que tomes este día, ya que algunas pueden ser contraproducentes. Se recomienda en el plano del amor analizar bien la situación, si no es lo que deseas vivir, es mejor optar por cambiar el rumbo. Este fin de semana hay opciones para divertirte únicamente déjate llevar.



TAURO



Aspectos interesantes en tu signo provocan que la versión real de las situaciones vividas salga a relucir, tal vez ya lo sabías o lo esperabas, pero esto sucede para que aprendas a poner límites y responder con un no a tiempo. Este fin de semana es ideal para el amor, ya que para quienes no tienen pareja; un influjo positivo de Venus el planeta del amor, acerca a la persona correcta. Creas un nuevo proyecto personal en estos días, no lo dudes y llévalo a la realidad.



GÉMINIS



El área de la convivencia social cuenta con buenos influjos este fin de semana, por lo cual tu entorno personal cambia y mejora. Acepta a las personas que lleguen a tu vida, ya que te guiarán a un nuevo estilo de vida. No te rindas, ni tires la toalla; si la persona que te gusta no corresponde a tus detalles, con la misma calidez sonríe y no le busques, lo cual provocará que te extrañe y eso le hará reaccionar. Económicamente no pagues la cuenta a nadie.



CÁNCER



Cuentas con un buen influjo en tu zona de la vida cotidiana, lo cual te ayuda a colocar las piezas del ajedrez de la vida a tu favor. Este fin de semana te sientes con una seguridad impresionante, lo cual te permite acercarte a esa persona que te gusta y conquistarle de manera definitiva. Si tienes una relación sentimental estable, lo ideal es prepararle un fin de semana romántico, en el que la prioridad sea él o ella, conquístale por el estómago. Racha de suerte en este fin de semana.



LEO



Vives buenos influjos en la zona de los nuevos proyectos, por lo que se recomienda considerar las propuestas que lleguen este fin de semana. Entre el círculo de amigos y pareja se recomienda marcar un poco de distancia, ya que no puedes quedar bien en ambos mundos al mismo tiempo. Este fin de semana complácete, recompénsate o realiza alguna actividad que de verdad disfrutes. Acepta salir con esa persona que desea conocerte más, puede darse algo muy bueno.



VIRGO



Posiblemente este fin de semana haya un mal entendido en el ámbito de las finanzas compartidas, se recomienda escuchar las opciones de él o ella y juntos buscar una solución perfecta. Con tu grupo de amigos debes ser objetivo u objetiva y dar tu punto de vista tal y como lo sientas, ya que será la mejor manera de poder ayudar a esa persona que te importa. La invitación a estudiar un curso o diplomado en fines de semana es buena, analízala.



LIBRA



Este fin de semana estas bien aspectado para conversar con tu pareja sobre lo que puedan mejorar en el día a día, incluyendo los planes a futuro que garanticen su crecimiento económico. Posiblemente no te sientas a gusto contigo mismo o misma, esto es generado por un aspecto de Urano, lo cual no es negativo y solo resalta lo que debes de modificar en ti, atrévete y trabaja en ello. Si no tienes pareja, en este ciclo el amor estará a tu favor, acéptalo.



ESCORPIÓN



Excelentes aspectos para este fin de semana, ya que por fin se logra ese plan que deseabas y tenías pendiente. En el plano sentimental recibes el equilibrio ideal entre emoción y objetividad, lo cual te lleva a tomar las decisiones correctas para mejorar tu vida y entorno. En estos días es posible que se descubran secretos guardados por mucho tiempo, es lo mejor para liberarse de esa carga que no te corresponde vivir y cerrar ciclos de una vez por todas.



SAGITARIO



Las relaciones que estén viviendo una crisis, en éste fin de semana vivirán el juicio definitivo, en el que se define el rumbo que ambos deben seguir; si no eres feliz, que nada te detenga. Una buena opción para este día es organizar una reunión con los amigos y olvidarse de los conflictos de la vida. Económicamente no es el mejor fin de semana, se sugiere precaución ya que puedes perder dinero. Para la noche, la lectura, aromaterapia o iluminación con velas serán tu compañía ideal.



CAPRICORNIO



Celebra los éxitos obtenidos en el transcurso de la semana, ya que de esa manera aumentas la fuerza de voluntad y surgen motivos para alcanzar nuevas metas. En este ciclo se recomienda replantear los temas álgidos de la vida como el trabajo, familia, pareja o amigos, ya que uno de esos tópicos debe evolucionar. Para mejorar la relación de pareja es preciso romper barreras o miedos que han surgido con el paso del tiempo. Una declaración sentimental te toma por sorpresa.



ACUARIO



Un ciclo sin complicaciones ni problemas, por lo que se sugiere resolver esos asuntos internos que no te permiten sentirte en armonía. En el plano de la vida cotidiana es un excelente día para salir a conquistar, conocer e impactar a personas nuevas para integrarlas a tu vida. Conversaciones interesantes con la pareja, familia o amigos, te quitan la venda de los ojos y te dan la respuesta correcta para mejorar tu economía. Recibes algunas críticas negativas pero solo es envidia.



PISCIS



La recomendación es que escuches a esa persona que desea platicar contigo, ya que tiene una propuesta importante que hacerte, la cual te conviene ampliamente. En el plano de la vida cotidiana, un influjo fuerte en tu zona de la suerte, atrae abundancia y buenas noticias, las cuales mejoran tu perspectiva de la vida. Con la pareja es mejor no presionarle de momento, ya que puede resultar contraproducente y complicar la situación.



Con información de Rumbo Astral.