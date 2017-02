Fotos: 10 películas para recordar a 'El Santo'

Ciudad de México.- Hoy se cumplen 33 años de la muerte de 'El Santo, el enmascarado de plata'. El mítico luchador protagonizó más de 50 películas entre 1958 y 1982.



Aunque sus cintas tengan errores argumentales, no gozan de grandes efectos especiales y presentan situaciones un poco ridículas, son películas hechas para disfrutar y que forman parte elemental del cine mexicano.



Por ello, aquí tienes 10 películas de 'El Santo' que debes ver:



1.- "Santo contra las mujeres vampiro"



Es una de las películas más emblemáticas del cine mexicano. Ha sido copiada, citada y reproducida por muchas otras películas de luchadores.







2.- "Santo en el tesoro de Drácula"



Se trata de la versión familiar de la cinta "El vampiro y el sexo", que no fue mostrada al público hasta el 2011 cuando fue descubierta.







3.- "Santo contra los zombies"



Fue la tercera incursión del "Enmascarado de plata" en el cine. Con ella, el Santo obtiene un lugar privilegiado en el corazón de los aficionados.







4.- "Santo contra el cerebro del mal"



En la película Santo nunca es llamado Santo sólo se refieren a él como "El Enmascarado".







5.- "Santo contra hombres infernales"



Esta es su segunda película, aquí, no enfrenta a seres extranormales, sino a una banda de malhechores.







6.- "Blue Demon contra el poder satánico"



Fue la primera vez que los dos grandes luchadores participaron juntos en una película.







7.- "Santo contra las momias de Guanajuato"



Fue exitosa en su estreno porque reúne tres de las figuras importantes de la lucha libre y actualmente es considerada de culto.







8.- "Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo"



Los decorados de la cinta son de papel maché y tienen murciélagos que ni siquiera baten las alas, sin embargo, es uno de sus clásicos.







9.- "Santo contra la hija de Frankestein"



"El enmascarado de plata" enseñó el verdadero significado de la justicia venciendo a luchadores, traficantes, criminales, nazis y monstruos.







10.- "Santo contra el hacha diabólica"



Es de las pocas películas que explican el origen del "Enmascarado de plata" y el porqué de su vocación de hacer el bien.