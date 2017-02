Video: Estrenan trailer de 'Rápidos y furiosos 8' durante final del Super Bowl LI

Houston, Texas.- El nuevo teaser de 'Rápidos y furiosos 8' ('The Fate of the Furious', 2017) fue liberado durante la final del Super Bowl LI entre New England Patriots frente a Atlanta Falcons.

Para la nueva entrega de la saga Charlize Theron interpretará a un personaje que separará a Dominic Toretto (Vin Diesel) de su familia. Y aunque los motivos no han sido aclarados del todo, Jason Statham -quien le da vida a un enemigo del pasado- también será parte del elenco en esta nueva aventura.

El contenido también fue publicado en el canal oficial de la cinta por medio de YouTube, el cual ya cuenta con más de 646 mil reproducciones hasta el momento.