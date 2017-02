Malaui otorga permiso a Madonna para la adopción de dos niños

Lilongüe, Malaui.- El Tribunal Superior de Malaui concedió a la cantante estadounidense Madonna autorización para adoptar otros dos niños, sostuvo el martes un portavoz judicial del país africano.



El portavoz Mlenga Mvula dijo que la cantante se encontraba dentro del recinto de la corte cuando se informó la resolución.



"Hoy el Tribunal Superior emitió un fallo que le permite (a Madonna) seguir adelante y adoptar a los dos niños", dijo Mvula a Reuters.



"De hecho, en el momento en el que le estábamos concediendo el permiso, ella estaba en la sala del tribunal con sus abogados", agregó el funcionario, que dijo que no podía dar detalles sobre los niños.



Algunos malauíes se opusieron a las dos adopciones anteriores hechas por la cantante, acusando al gobierno de permitir a Madonna evadir las leyes que prohíben a no residentes a adoptar niños en el país.



Madonna, de 58 años, adoptó a los niños David Banda y Mercy James en 2006 y 2009. La estrella del pop tiene otros dos hijos, Lourdes y Rocco, de parejas anteriores.



La artista había negado reportes de que fuera a adoptar otra vez tras una visita a Malaui el mes pasado.



La cantante fundó la organización sin fines de lucro Raising Malawi en 2006 para brindar programas de salud y educación, en particular para niñas, en el país del sureste africano. La entidad actualmente construye una unidad infantil en un hospital en Blantyre, la segunda ciudad más grande de Malaui, y levantó 10 escuelas, según su sitio web.