Festivales de música para recibir la primavera

Cd. de México.- En unas pocas semanas el invierno y el clima frío se irán y la primavera llegará. Con ello, los festivales de música emergerán, distintas propuestas y géneros se harán presente en México y en destinos tan cercanos como el estado de California.



Por ello te presentamos 5 festivales que recibirán a la primavera en este 2017.



1. Festival Ceremonia, 1 de abril



El cuarto mes de 2017 comienza con el festival que se llevará a cabo en la ciudad de Toluca. Entre los exponentes que veremos en este evento se encuentran la islandesa Björk, M.I.A. y los músicos electrónicos de Underworld. Las entradas van de los 980 pesos general y el plus de 1980 pesos.





Foto: facebook.com/ceremoniamx

2. Vive Latino, 18 y 19 de Marzo



Poco antes de la llegada a la primavera, el Festival Vive Latino en su edición número 18 se celebrará al oriente de la Ciudad de México. Entre las bandas que destacan en esta edición se encuentran Babasónicos, Jake Bugg, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G. Justice, La Sonora Santanera y La Barranca.





Foto: vivelatino.com.mx

3. Cumbre Tajín, sin fecha por confirmar



Se celebrará en Papantla, en el estado de Veracruz cerca de las fechas del inicio de la primera. Ante el contexto de austeridad que vive la entidad no se han confirmado fechas ni cartel para este encuentro que se lleva a cabo desde el año 2000.





Foto: visitmexico.com

4. Coachella Valley Music and Arts Festival, 14-16 y 21-23 de abril



A pesar de la baja de nivel en el cartel de este año, es uno de los festivales más prestigiados del mundo. Este año contará con la presencia de Radiohead, Kendrick Lamar, Justice, Bon Iver, New Order, Röysopp, Bastille y Crystal Castles.





Foto: coachella.com

5. When We Were Young Festival, 8 y 9 de abril



En su primera edición, este festival que se celebrará en Orange County, California, buscará posicionarse como uno de los grandes festivales del orbe. Para ellos en su cartel incluirán a Morrisey, AFI, Alkaline Trio, Cage the Elephant, Silversun Pickups y Taking Back Sunday.





Foto: coachella.com