Sting confirma un cuarto concierto para México; será en Puebla

Ciudad de México.- Sting, el exvocalista de la banda The Police, confirmó una cuarta fecha para el 23 de mayo próximo en el Centro de Espectáculos Acrópolis de Puebla. Esto fue anunciado como parte del tour para promocionar su último álbum titulado 57th & 9th.

El británico arrancará en la capital donde tocará el 17 de mayo en el Auditorio Nacional de la CDMX; el Auditorio Citibanamex de Monterrey lo recibirá para el 20 de mayo; luego llegará al Auditorio Telmex de Guadalajara para el 21 del mismo mes; y cerrará su gira por tierras aztecas con la nueva fecha lanzada para el 23 de mayo en Puebla.

Lo anterior fue confirmado mediante la cuenta oficial de Twitter del cantante que realizó el soundtrack de la película 'Leaving Las Vegas' (1995) en donde Nicolas Cage fue el protagonista.

New #57thAnd9th Tour date added in Puebla, Mexico on May 23! Details and ticket info at https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/OYluITZIA3