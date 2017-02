Confirma Morrissey tres conciertos en México

Ciudad de México.- El cantante británico Morrissey, quien fuera vocalista de la banda The Smiths, confirmó tres conciertos en México, los cuales se llevarán a cabo en Monterrey, Puebla y la Ciudad de México.



El intérprete se presentará en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el 29 de marzo y continuará el 31 de dicho mes en la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes. La gira concluirá en Puebla con un espectáculo en el Auditorio Metropolitano previsto a realizarse el 4 de abril próximo.



En 2013, Morrissey tenía previsto formar parte del Festival Vive Latino en su edición número 14; sin embargo, canceló su actuación por problemas con su salud, por lo que el anuncio de estos “shows” ha sido uno de los más esperados por sus fans en este país.



Los conciertos anunciados se suman a la fecha ya confirmada en Guadalajara, donde formará parte del festival Roxy, que tendrá lugar el 1 de abril en Parque Trasloma y en el que además se presentarán Empire Of The Sun, James y Smash Mouth, entre otros.



El cantante ha sido reconocido como uno de los artistas más destacados de su generación y es un ídolo para la gente de todo el mundo. La influencia de Morrissey puede verse y sentirse a lo largo de la música de innumerables artistas que lo han considerado como su inspiración, se indicó mediante un comunicado de prensa.