Aretha Franklyn anuncia su retiro de los escenarios

Detroit, EUA.- La diva del soul, Aretha Franklin, anunció su retiro de los escenarios tras 56 años de trayectoria.



La cantante de 74 años, dijo que su retiro se llevará a cabo luego del lanzamiento de su último álbum en septiembre, mismo que será producido por Stevie Wonder.



En una entrevista radiofónica señaló que continuará grabando discos, pero éste será su último año con conciertos.



Aretha Franklin es ganadora de 18 premios Grammy y reconocida por temas como 'Respect', 'Chain of fools', 'Baby I love you' o 'Spanish Harlem'.



El álbum que se publicará en septiembre será su producción número 42.