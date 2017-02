Horóscopos del sábado 11 de febrero de 2017

ARIES



La Luna influye en tú signo generando buenos aspectos, lo cual significa que tendrás buenas noticias en el plano de las emociones o pareja. Una buena noticia es que en tu zona de las finanzas se está iluminando; siendo el indicativo de que es el momento para comenzar algún negocio o proyecto. Si estas conociendo a alguien en el plano romántico y existen situaciones que no te complacen, hoy tienes la oportunidad de hablar del problema y tomar la decisión correcta.



TAURO



Los que te aman te proporcionan el apoyo que necesites para que no desistas de ese plan; no te resistas y llévalo a cabo. Gracias a una conversación con amigos; tomas en cuenta las virtudes que posees, así que sácales provecho. Tienes aspectos positivos que te ayudan a dar ese primer paso complicado. Las noticias que esperas en el plano de la familia, no serán tan buenas, pero aún se puede hacer algo para resolver la situación, no todo está perdido. El amor te tiene una grata sorpresa.



GÉMINIS



Hay buenas noticias en el plano de la familia, ya que ese proyecto que deseas se realiza; solamente es cuestión de esperar un poco más. Tu economía comienza a mejorar en este ciclo. Hay algunos planes a futuro que son buenos, así que desde ahora prepárate para realizarlos. Estas en una etapa de renovación emocional, los astros te ayudan a que valores todo lo que tienes y has vivido, la suerte en el amor cambiara pronto. Un buen fin de semana con la pareja, proponle algo divertido.



CÁNCER



Conocerás a personas interesantes que te brindaran un buen consejo o te apoyara en esa cuestión que te ha costado trabajo resolver; así que pon atención a las señales que el universo te envía. La verdad es que no sirve de nada quejarte de lo que te estás viviendo, ya que eres en parte responsable; el pasado no puede cambiar es mejor ocuparte del presente. Los astros se están posicionado para que colabores es algún proyecto exitoso. Si no hay pareja, hay posibilidades, pero define lo que deseas vivir.



LEO



La comunicación con los demás estará afectada este día, por lo que se recomienda no llegar a ningún acuerdo en este día. Tal vez sientas un poco de soledad y esto no es malo, ya que tu interior te está pidiendo a gritos que le escuches; regálate tiempo para meditar en lo que te molesta. Algunos asuntos de trabajo, estudios o del hogar están costando trabajo resolver, la recomendación es que des tiempo, no te presiones. El amor está por llegar a tu vida, pero para disfrutarlo debes tener cerrado el pasado.



VIRGO



Aunque todo parezca estar en tu contra; respira y cuenta hasta diez, hay un aspecto pesado que solo dura unas horas; por lo que se recomienda mantener la calma y paciencia. Tú pareja está llegando al límite en aspectos personales, en vez de exigirle, apóyale. Alguna mujer de tu familia necesita aprender más del amor, eres tú quien tiene el consejo perfecto para ella. Leer, escribir o meditar te hará bien para esta noche, enfócate en tus objetivos de vida, descubre el camino; hoy la luna te ayuda en ese tópico.



LIBRA



Estas llegando al tope de tu paciencia en alguna situación familiar, del hogar o con la pareja; por lo que se recomienda expresar lo que sientes, antes de explotar y convertir esta situación en un problema. Descubres que algunas personas cercanas no están siendo honestas; así que pon las cosas en su lugar y no se los permitas más. Hay muchos aspectos que te pueden hacer actuar rudamente con los demás, sobre todo con la familia o pareja, date cuenta a tiempo y evítalo.



ESCORPIÓN



Hoy no es un buen día para las transacciones, compras o gastos que no sean necesarios, es mejor esperar unos días para poder realizarlos. ¿Realmente estás viviendo la vida que deseas? Hoy gracias a los aspectos que tienes, te das cuenta que hay muchas cosas que puedes mejorar desde ya. Algunos aspectos te guían en las decisiones que debes tomar; permite que la intuición te de las respuestas, no dudes. Esta es una buena oportunidad para permitir que el amor llegue por completo a tu vida.



SAGITARIO



La unión de Venus y Marte en tú zona del éxito, provoca que recibas una buena propuesta próximamente, acéptala es lo que necesitas para salir adelante. Te sientes sensible y comprendes a los demás; por lo que ahora puedes modificar un poco tu forma de ser, y poner las cosas a tu favor y avanzar. Con la pareja y la familia, debes entender que ellos solo quieren que estés bien, así que todo lo que hagan por ti en estos días es un buen detalle, los consejos que te den son la respuesta que buscas.



CAPRICORNIO



El día tendrá dos caras en todo momento, ya que a tus planetas importantes les afecta un aspecto positivo y uno inestable; así que vives las virtudes y defectos de Venus, Marte y Saturno, que influyen en tu área del triunfo, habrá algunos asuntos que tendrás que analizar bien antes de continuar con ellos. También con la pareja, se recomienda formar equipo en lo que te pide, ya que entre los dos solucionan mucho más rápido los problemas que experimentan. Se recomienda iniciar algún plan de ahorro.



ACUARIO



Hoy se une la fuerza de Venus y Marte para iluminar tu camino, así que por más que desees posponer decisiones en cualquier plano; no se recomienda hacerlo, ya que el universo te presionara a que le des un rumbo definitivo a tu vida. No es mal aspecto, es para que madurez y crezcas. Con el dinero hay buenos negocios o buenos tratos. También se facilitan los asuntos relacionados con la pareja, será más fácil de lo que te estás imaginando, confía en él o ella.



PISCIS



Recibes la mala noticia de que alguien que te gusta, ya está saliendo con otra persona, y no es su culpa, ya que ignoraste los mensajes que te envío. La familia no resultara tan buena consejera en estos días, no serán objetivos; ya que solo analizan tu versión de lo vivido. Los asuntos con la pareja van saliendo bien. La salud estable, solo hay que procurar prepararte más en lo sentimental, ya viene la recompensa que mereces vivir. Nunca es tarde para decir te quiero, hoy puede ser un buen día para ello.



