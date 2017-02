Matt Reeves dirigirá la nueva película de 'Batman'

Los Ángeles, EUA.- El cineasta estadunidense Matt Reeves será el encargado de dirigir la nueva entrega de "Batman", en la cual Ben Affleck volverá a ponerse el traje del hombre murciélago.



Además de protagonizar el filme, Affleck figuraba como el director de esta producción de Warner Bros, sin embargo la semana pasada se dio a conocer que sólo se enfocaría en la actuación dejando el puesto libre.



"Realizar este papel exige enfoque, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar", dijo Affleck en un comunicado, publicado por The Hollywood Reporter.



"Ha quedado claro que no puedo hacer los dos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en la dirección que va a colaborar conmigo en esta película", explicó.



De acuerdo con el portal, la productora comenzó la búsqueda de un reemplazo y el nombre de Reeves apareció en la lista; el cineasta y el estudio ya sostuvieron una reunión este viernes.



Reeves es responsable de los filmes "Alerta máxima 2", "Cloverfield", "Let me in", "El planeta de los simios: confrontación" (2014), y "Planeta de los simios: La Guerra", a estrenarse este año, además dirigió la serie "Felicity".