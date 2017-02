Horóscopos del domingo 12 de febrero de 2017

ARIES



Algunas discusiones o diferencias de opinión con amigos o familia, no pierdas la cabeza, al final se llega a un buen acuerdo para todos. Algunas situaciones con la familia o amigos de tu pareja, con las que no estás de acuerdo, permite que aprenda de sus propios errores. Si estás buscando al amor, será muy sencillo encontrarlo, ya que vives los beneficios de un aspecto positivo, que te ayuda a tener el enfoque necesario para conquistar.



TAURO



Planetas importantes en tu zona del ser interno que están mal aspectados; lo cual provoca una sensación de que no perteneces a ningún lado o que nadie te entiende o quiere; hay algo de cierto en esto, por lo cual debes aprovechar estos aspectos realizando un balance de todo lo negativo que has hecho en este ciclo, y darte cuenta de lo que debes trabajar para restablecer las relaciones con los demás; tú eres quien se aleja de ellos.



GÉMINIS



Aspectos que te hacen pensar de más, lo bueno de este aspecto es que podrás encontrar más de una solución a lo que te aqueja. En lo que respecta a los asuntos del corazón, hay un aspecto que provoca te ilusiones con alguien que no tiene nada que ver contigo; si sientes rechazo desde el principio no insistas. Con la pareja cede un poco, hay que encontrar el equilibrio entre lo que le gusta a cada quien, no le prohibas amistades, ya que no te corresponde hacerlo.



CÁNCER



Vives un interesante aspecto de Saturno, Venus y Marte, emociones, enseñanza y expansión, así que por ser un aspecto fuerte hay una lección que llega de la manera más sensible, esto con la finalidad de entenderla, y puedas lograr el crecimiento que necesitas en este momento de tu vida. Lo mejor de todo es que liberas tantas cosas gracias a esa lección, que si estas en busca del amor, llega la persona indicada próximamente.



LEO



Se forma un aspecto concreto y objetivo en tu signo, así que recibes la energía del universo más fuerte que otros días, así que hoy pide esa oportunidad, propón, siembra algún proyecto, ya que el resultado lo veras muy pronto y con excelentes resultados, confía en ti. También hay un aspecto con Venus, que provoca lleguen más oportunidades en el amor, así que no pongas barreras y déjate conquistar, lo mereces.



VIRGO



Saturno el gran maestro tiene muy buenos aspectos este día, así que hay algo que aprenderás acerca de ti mismo; algo que te hace ser mejor ser humano del que ya eres, así que no es un mal aspecto. A algunos del signo les toca sufrir un poquito en el amor; ya que el universo provoca que se depuren las relaciones que no estén funcionando; vivirás un ciclo constructivo, así que el universo sabiamente sabrá guiarte desde hoy.



LIBRA



Hoy hay un aspecto pesado de la Luna a la zona de los apegos y sentimiento de pertenencia, por lo cual tendrás que trabajar en esas emociones negativas; para así encontrar la manera de alzar tus alas y volar por ti mismo. Con la pareja, lo mejor es la comunicación asertiva, dile las cosas tal y como las sientes; de esa manera podrán llegar a un buen acuerdo. Si no hay pareja, toma las cosas con calma, no se trata de decir que si a la primera propuesta, se recomienda tomar el tiempo para conocer bien a esa persona y saber si te conviene.



ESCORPIÓN



En el ámbito del hogar las situaciones van a transcurrir lentas, así que no te desesperes; ya que al final del día tienes una respuesta a lo que te preocupa. Hay nuevas motivaciones que llegan a tu vida; te hace falta un poco más de pasión en la vida y eso nada más tú puedes decir cuando sucede. La búsqueda del amor es tan difícil como tú la quieras ver, si te la pasas quejándote de que no llega, pues no llegara, piensa positivo y pronto lo recibirás.



SAGITARIO



Los astros te llevan de la mano este día, vivirás algunas experiencias que te harán sentir como nuevo o nueva, con ganas de vivir el reto que llegue. Con la pareja es el momento resolver esas situaciones, no tiene caso que ignores lo que no te gusta, si pueden conversar y respetar el punto de vista de cada uno. La semana que inicia trae consigo algunas sorpresas en el ambiente de trabajo, así que se recomienda descanses y duermas bien esta noche.



CAPRICORNIO



Un día con disyuntivas en las emociones, ya que aparece la oportunidad de llevar a cabo algo que deseas desde hace tiempo; pero tu pareja no te apoya, lo mejor que puedes intentar es tratar de convencerle, que se entere que esta situación es ideal para ti. En los asuntos de la familia, es mejor llevar las cosas con calma, de todas maneras todo está funcionando tal y como debe ser, así que relájate y disfruta el día con alguna actividad divertida.



ACUARIO



Este día las cosas están marchando muy bien en tu área laboral; por lo que se recomienda enfocarte en tu vida personal, en lo que no está fluyendo, ya que ahora tienes la conciencia del amor y el don de la palabra para poder compartirlo con los que amas. Con la pareja las cosas en armonía, y si estas en busca del amor, encontraras la elocuencia y continuidad que buscas, así que no te límites con una llamada telefónica, invítale a salir.



PISCIS



Dedícate a disfrutar la parte mundana de la vida, salir, caminar, ir al cine, museo o simplemente reunirte con quienes amas. En esta semana que está por comenzar, contaras con buenos influjos para terminar lo rezagado rápido. Si tienes hijos diviértelos. Inventa junto con él o ella uno de esos planes que solo a ti se te ocurren. Si buscas el amor, no dejes de ser tal y como eres, ya que quien se enamore de ti, debe aceptarte cómo eres.



Con información de Rumbo Astral.