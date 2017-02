David Bowie obtiene el Grammy a Mejor Canción de Rock

Los Ángeles, EUA.- El extinto cantante David Bowie fue honrado hoy con el Grammy a Mejor Canción de Rock por "Black star" durante la entrega de premios que se lleva a cabo en el Staples Center de Los Ángeles.



Este es el tercer galardón que se otorga esta noche al fallecido cantante, a quien también se distinguió con los premios a la Mejor Ingeniería de Álbum no Clásico y Mejor Actuación de Rock.



En Mejor Canción de Rock, Bowie se impuso a Burn the Witch, de los compositores de Radiohead; a Hardwired, de James Hetfield y Lars Ulrich, de Metallica; a Heathens, de Tyler Joseph, de Twenty One Pilots; y a My Name is Human, de los compositores Rich Meyer, Ryan Meyer y Johnny Stevens, de Highly Suspect.