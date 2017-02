Los Ángeles, EUA.- A continuación una lista de ganadores de los premios Grammy, en las principales categorías, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.



— Álbum del año:"25", Adele.



— Grabación del año: "Hello", Adele.



— Canción del año (premio a los compositores): "Hello", Adele y Greg Kurstin.



— Mejor nuevo artista: Chance the Rapper.



— Mejor álbum pop vocal: "25", Adele.



— Mejor álbum de pop vocal tradicional: "Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin", Willie Nelson.



— Mejor interpretación pop de un dúo o grupo: "Stressed Out", twenty one pilots.



— Mejor álbum de música dance/electrónica: "Skin", Flume.



— Mejor canción de rock: "Blackstar", David Bowie.



— Mejor álbum de rock: "Tell Me I'm Pretty", Cage the Elephant.



— Mejor álbum de rap: "Coloring Book", Chance the Rapper.



— Mejor álbum country: "A Sailor's Guide to Earth", Sturgill Simpson.



— Mejor interpretación country solista: "My Church", Maren Morris.



— Mejor álbum de música alternativa: "Blackstar", David Bowie.



— Mejor álbum de R&B: "Lalah Hathaway Live", Lalah Hathaway.



— Mejor álbum de pop latino: "Un besito más", Jesse & Joy.



— Mejor álbum de rock, música alternativa o urbana latina: "ilevitable", ile.



— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo música tejana): "Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo)", Vicente Fernández.



— Mejor álbum de música tropical: "¿Dónde están?", Jose Lugo & Guasábara Combo.



— Mejor álbum de jazz latino: Chucho Valdés, "Tribute to Irakere: Live In Marciac".



— Mejor álbum de jazz vocal: "Take Me to the Alley", Gregory Porter.



— Mejor álbum de jazz instrumental: "Country for Old Men", John Scofield.



— Mejor álbum urbano contemporáneo: "Lemonade", Beyonce.



— Productor del año, no clásico: Greg Kurstin.



— Mejor video musical: "Formation", Beyonce.