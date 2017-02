Top7: Íconos de la cultura pop en el amor

Cd. de México.- Esta semana que se conmemora el Día del Amor y la Amistad no podían faltar las obras artísticas y de la cultura pop que exponen el sentimiento del amor, el romance y la amistad.



En este Top7 te presentamos siete manifestaciones que hacen un homenaje al amor.



1. Casablanca, película



Una de la películas más reconocidas de la historia en la cual el dilema del amor y hacer lo correcto se hacen presentes con un gran impacto emocional. Ganadora tres premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director.







2. I got you babe, canción



La canción que llevó al estrellato al dúo Sonny y Cher, es un himno al amor incondicional y a veces irracional, pero por lo mismo auténtico. Una de las 500 canciones más reconocidas de la historia de la música pop.







3. No es que muera de amor, poema



Quizá el poema de amor más recitado, reescrito y dedicado en México, es una obra muy representativa del chiapaneco Jaime Sabines. Ideal para este apasionado 14 de febrero.







4. Love, serie de televisión



En estos tiempos de redes sociales, plataformas de contenidos e inmediatez, se deja muy de lado el asunto del amor. Esto es lo que se expone en esta serie, la cual se desarrolla en California y que expone la dificultad de enamorarse en el siglo XXI.







5. Romeo y Julieta, obra de teatro



Llevada infinidad de ocasiones al cine, al teatro y a la televisión, el texto realizado por William Shakespeare ha trascendido la barrera del tiempo y es una obra referente en el tema del amor.







6. El Beso, fotografía



Después de que Japón se rindiera ante Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo Alfred Eisenstaedt retrató a un marinero estadounidense besando a una mujer. La foto tuvo tal tracendencia que se publicó en la revista Life y con ello pasó a la historia.





Foto: omicrono.com

7. Cupido, figura mitológica



El hijo de Venus, la diosa del amor, es representado como un niño alado y armado con arcos y flechas para enamorar a parejas alrededor del mundo. Quizá la figura más representativa del 14 de febrero.





Foto: taringa.net