Video: Demián Bichir orienta a migrantes en EUA

Los Ángeles, EUA.- El actor mexicano Demian Bichir realizó un video en el que da una orientación sobre lo que deben hacer los inmigrantes cuando algún agente migratorio toque sus puertas.



Bichir realizo el video a petición de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), ante el ambiente hostil que ha prevalecido contra la comunidad inmigrante tras la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump.



El video está siendo difundido en redes sociales por la organización no lucrativa defensora de derechos civiles, para dar asesoramiento sobre "qué hacer si los agentes de inmigración están a su puerta".



La ACLU compartió el video en su cuenta oficial de Twitter.



El actor, nacido en la Ciudad de México y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, ofreció consejos en español: "recuerda, tienes derechos".



"No tienes ninguna obligación de abrir la puerta, si los agentes quieren entrar, pídele una orden judicial firmada por un juez", indica.



"Lo más importante es que no mientas, ni produzcas documentos falsos", advirtió Bichir. "Por último, asegúrate de no firmar nada sin hablar primero con un abogado."



La ACLU mantiene un abierto desafío a la reciente "prohibición de inmigración" del presidente Trump.



Muchos actores en Hollywood colaboran también con la organización, como la agencia de talentos UTA, que recientemente anunció que cancelaría su fiesta anual en los premios Oscar, para recaudar fondos para la ACLU.

Demián Bichir: What To Do If Immigration Agents Are At Your Door pic.twitter.com/mYdBYG06qY — ACLU National (@ACLU) 11 de febrero de 2017