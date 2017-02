La monogamia va en contra de mi instinto: Scarlett Johansson

Ciudad de México.- La actriz Scarlett Johansson brindó una entrevista para la revista Playboy en la que habló de la monogamia y el esfuerzo que implica el matrimonio.

La actriz, que tiene una hija de dos años y medio, y se separó de su segundo marido, del francés Roman Dauriac, dijo que el matrimonio iba en contra de su instinto.

"Pienso que la idea del matrimonio es muy romántica, es una hermosa idea y la práctica de eso puede ser algo muy bello. Pero no creo que sea algo natural ser monógamo”, indicó Johansson.

“Puede que me critiquen por esto pero que no funciona. Es mucho trabajo. Y el hecho de que sea algo tan trabajoso para tantas personas, para cualquiera, es algo que prueba de que no es algo natural. Es algo de lo que tengo mucho respeto y he participado de eso, pero creo que va en contra de mi instinto", aseguró.