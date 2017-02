Mel Gibson, en pláticas para dirigir secuela de 'Escuadrón suicida'

Los Ángeles, EUA.- El actor y cineasta estadounidense Mel Gibson se encuentra en pláticas con la productora Warner Bros. para dirigir la secuela de “Escuadrón suicida”, filme estrenado en 2016.



De acuerdo con el portal "The Hollywood Reporter", Gibson está en unas primeras charlas con el estudio, aunque no se ha hecho ninguna oferta ni pactado algún compromiso; el sitio web apunta que además del experimentado actor, también se contempla el nombre de Daniel Espinosa para ponerse al frente del proyecto.



“Escuadrón suicida” fue dirigida por David Ayer y contó con un elenco estelar conformado por los actores Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto; en taquilla recaudó 745 millones de dólares a nivel mundial.



La historia se centra en los villanos “Deadshot”, “Harley Quinn”, “Capitán Boomerang” y “Killer Croc”, quienes son obligados a apoyar al gobierno a cambio de aligerar sus condenas en prisión.



Gibson dirigió el filme “Hasta el último hombre”, protagonizada por Vince Vaughn y Sam Worthington, está basada en la historia real del sargento del Ejército de Estados Unidos, “Desmond Doss”, un cristiano que se negó a portar armas en el frente y que fue condecorado con la Medalla de Honor por el presidente Harry S. Truman.



El portal informa además que el actor está en pláticas para participar en “Guerra de papás 2”, junto a Will Ferrell y Mark Wahlberg.