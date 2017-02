Ciudad de México.- Conan O' Brien, el presentador estadunidense, arribó a la Ciudad de México para grabar un especial de su programa The Tonight Show. Además, por medio de su cuenta oficial de Twitter, preguntó: "¿Qué debo comer en la ciudad de México?" y "¿a dónde debo ir en la Ciudad de México?".

Por otro lado, el conductor del programa nocturno más visto en Estados Unidos, y exguionista de los Simpsons, tendrá como invitados especiales a Vicente Fox y Diego Luna.

I have the most creative fans in the world. And I want them to be a part of #ConanMexico. Learn more @ https://t.co/aCzbWkm1n4 pic.twitter.com/P34xJVydWx