Mujeres con síndrome de Down y mastectomía desfilan en Nueva York

Nueva York, EUA.- Madeline Stuart, la joven modelo con síndrome de Down que desfiló en Nueva York en septiembre de 2015 presentó su primera colección como diseñadora.



Con el nombre "21 Reasons Why", la colección cuenta con una línea deportiva y relajada en lycra, con faldas y tops, con mensajes como "Supermannequin" o "Yo soy la Fashion Week".



El nombre de la marca hace referencia al cromosoma 21, en cuya anomalía se encuentra el origend el síndrome de Down.



Madeline busca imprimir su marca en la moda. Actualmente trabaja como modelo en Los Ángeles y Londres, y planea mostrar su colección en Denver y en la Semana de la Moda en París.



Previo a la presentación de Madeline, un total de 16 mujeres con cáncer de mama desfilaron lencería y ropa interior de AnaOno, diseñadora que crea ropa especialmente para mujeres que tuvieron mastectomía o una operación de mama.