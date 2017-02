Audio: Bob Dylan libera canción de su nuevo álbum

California, Estados Unidos.- Bob Dylan, el músico reconocido con el Premio Nobel de Literatura 2016, estrenó una segunda canción de su nuevo disco 'Triplicate' (2017). Este lleva el nombre de 'My One and Only Love' y es un homanaje a Frank Sinatra.

Este nuevo álbum será triple y cada disco contendrá 10 canciones. Entre los temas grabados se encontrarán covers de canciones creadas por Harold Arlen, Ted Koehler y Harold Hupfield.

Hasta el momento el nuevo lanzamiento está programado para el 31 de marzo de este año. Y por medio de su cuenta de Twitter oficial, el cantante estadunidense que también habrá versiones en Vinilo así como de lujo.