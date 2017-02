Pamela Anderson busca el apoyo de Melania Trump

EUA.- Pamela Anderson, embajadora de PETA, organización a favor de los derechos de los animales, busca ha intentado acercarse a Melania Trump para pedir su apoyo.



De acuerdo con el diario The Telegraph, la actriz y modelo busca convencer a la primera dama de Estados Unidos de que porte un abrigo de piel sintética, como alternativa a la piel.



La idea surgió luego de que Melania portara un diseño de Ralph Lauran para la investidura presidencial, marca estadounidense que no trabaja con pieles.



El objetivo es inspirar a más mujeres para que no lleven piel real en sus atuendos y contribuir en un estilo de moda libre de maltrato animal.