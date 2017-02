Horóscopos del sábado 18 de febrero de 2017

ARIES



Buen fin de semana ya que la mayoría del tiempo disfrutarás de excelentes momentos y demostraciones de afecto y agradecimiento. Es un hecho que en el plano de la pareja han aprendido a comunicarse mejor; su relación tiene sentido y crecimiento, confía en ello. Para que el amor llegue a tu vida es necesario realizar un análisis de las relaciones que has sostenido; para que de esa manera puedes reconocer lo que mereces y lo que debes evitar.



TAURO



Este fin de semana conocerás nuevos amigos de los cuales uno o una de esas personas te comentará que siente una gran afinidad contigo, y lo mejor de todo es que son compatibles; así que no le pongas muchas barreras y permite que esto se desarrolle como debe. Vives un ciclo en el que te valoras y decides iniciar un nuevo proceso de vida; felicidades ya lo mereces. No olvides que tu pareja se emociona más que tú, es válido le recompenses.



GÉMINIS



Vive al máximo ya que tendrás buenas noticias; el amor se desarrolla en todo su esplendor y tu vida toma el curso correcto en un par de asuntos emocionales, algunas pruebas que deberás superar en este fin de semana. Habrá que luchar por objetivos que deseas, los cuales no serán difíciles de obtener. Energía positivo y llena de optimismo invade tu vida, y el universo te concede el poder de la decisión, ¿Sabrás utilizarle correctamente?



CÁNCER



El Sol que ilumina el camino y coloca todo en su lugar, influye en tu zona de los logros lo cual brinda un resultado positivo a esa situación que estás esperando; esto puede suceder en cualquier ámbito de la vida. Un aviso de precaución lanza el universo, ya que estas confiando en personas que recién conoces y consideras que ya son tus amigos, cuando no sabes nada de ellos. Tu pareja no comparte la visión del amor que tú, trata de comprenderle.



LEO



Este fin de semana tendrás que ser ejemplo de que puedes modificar algunas actitudes, ya que estás confiándote de más con tus amigos, sin que te des cuenta posiblemente estés abusando de la confianza y les puedes perder. Hay que actuar de forma reciprocar con la pareja, ya que todo debe ser de común acuerdo. Buen día para conquistar y encontrar el amor que buscas. Resuelve las deudas que tengas con amigos o conocidos, no quedes mal con ellos.



VIRGO



Hoy vivirás algunas situaciones absurdas que son parte de la vida, ya que si no sucedieran este tipo de situaciones la vida dejaría de ser divertida. La luna te hace estar más sensible que de costumbre, por lo que se recomienda escuchar a tu ser interno. Este fin de semana es para vivir situaciones plenas y que te brinden una enseñanza. No te preocupes por los asuntos que no está en tus manos resolver; cada quien es responsable de lo que vive y como lo resuelve.



LIBRA



Este fin de semana recibirás una sorpresa en el plano familiar o pareja, el cual está relacionado con el tema de las finanzas compartidas; probablemente alguien consiguió el financiamiento que buscan. Planifico y organiza, ya que sin éstas herramientas no disfrutaras los buenos momentos que el destino tiene preparados para ti. Los astros provocan que todo sea sencillo, y de esa manera vivas los mejores momentos y tomes en cuenta a la gente que de verdad te quiere.



ESCORPIÓN



Nunca es tarde para corregir las equivocaciones y errores cometidos en la semana. En otro plano de la vida el universo te recomienda que comprendas y escuches con las situaciones que estás viviendo; ya que todos los días aprendemos algo nuevo. Un conflicto de intereses entre tu pareja y algún conocido te mortifica pero no intervengas, aprenderá de su error. Sientes interés por alguien que conociste recientemente, tan solo llámale e invítale a salir.



SAGITARIO



El amor quiere crear en tu vida una temporada positiva; existen algunas ideas o planes que tu pareja desea compartirte pero no se atreve por tu inflexibilidad. La competencia es una de las características naturales de tu signo, la cual despertara este fin de semana, ya que a uno de tus amigos y a ti les gustara la misma persona. ¿A quién le darás prioridad? No compartes algunas ideologías familiares, pero eso no significa que debas sacrificarte.



CAPRICORNIO



Júpiter junto con la Luna le proporcionan renovación a tu entorno, se clarifican las dudas y podrás resol ver los conflictos de una manera más sencilla. En lo que respecta a los asuntos financieros experimentas una ligera mejora. Regresa la motivación para llevar a cabo esos planes que has dejado en el olvido. Decides que es momento de salir a conocer gente y socializar; ya que lo único que tienes en mente es mejorar tu vida.



ACUARIO



En lo que corresponde a los compromisos financieros, existen un par que te cuesta trabajo cubrir pero no debes aplazarlos; antes de gastar piensa en los compromisos adquiridos con anterioridad. El amor es un poco complicado a veces aunque hay que reconocer que no eres un ejemplo de simplicidad a seguir; se recomienda analices lo que pides en ese aspecto, y no brindas a los demás. No hay pretexto que valga para no cumplir con lo prometido a tu pareja.



PISCIS



En este fin de semana habrá un par de situaciones con la familia o pareja que no se resolverán de la noche a la mañana; la objetividad tiene que ser tu mejor amiga en ese caso. Si tu relación sentimental está pasando por una mala temporada, en estos días se forman en el cosmos un par de influjos que ayudan a mejorar la comunicación y entendimiento. No dejes las actividades que disfrutas por dar gusto a otras personas, no pierdas tu individualidad por ningún motivo.



