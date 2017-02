Horóscopos del domingo 19 de febrero de 2017

ARIES



Es importante mejorar la comunicación con los que amas, ya que de no hacerlo perderás una oportunidad en el plano de los negocios o un viaje. La convivencia con amigos y pareja es lo indicado para este día, platica como y lo que sientes, ya que las palabras de uno de ellos te ponen en tu lugar pero en positivo. Trata de no mal pasarte tanto en la alimentación como en el descanso; tu salud es lo más importante en estos días.



TAURO



Permite que las noticias y situaciones positivas te sorprendan en este día; las buenas conversaciones y consejos son los que te animan a cambiar un poco la perspectiva de algunos integrantes de tu entorno. La mejor manera de ponerte en contacto contigo mismo o misma es utilizando el arte, ya sea escribiendo, cantando, pintando o lo que te llama la atención. Nada en el mundo es imposible, las mejores soluciones aparecen instantáneamente.



GÉMINIS



¿Te preocupas por la situación de dinero? El universo está trabajando para que en los próximos días recibas una propuesta de empleo que mejora tu nivel de vida. Un detalle inesperado por parte de algún miembro de la familia, te hace pensar en regresar a ser aquel ser divertido y consentido por todos. Es un hecho que tu signo es más práctico que sentimental; tu pareja no tiene la culpa de esto, procura tener algunos detalles de vez en cuando.



CÁNCER



La armonía será tu compañera en este día; todo lo que planees saldrá bien. En lo que corresponde al amor, hay que dar más espacio y libertad a tu pareja, de esa manera no se sentirá en una prisión emocional. Utiliza la energía del universo para solicitarle mejoras y recompensas que mereces. Es probable que esta semana que está por iniciar obtengas la certificación que buscas desde hace tiempo. Urano le dará movimiento a tu vida.



LEO



El amor hace de las suyas en tu signo, atrayendo personas interesantes a tu entorno; dependerá de ti si optas por dar continuidad a esa nueva aventura de vida. Surgirán nuevas opciones en el plano de los negocios, analízalas antes de rechazarles. Emocionalmente no te sientes en equilibrio, busca dentro de ti lo que no te hace sentir en plenitud. En el plano de las amistades es importante ser agradecido o agradecida, han visto por ti más que tú por ellos.



VIRGO



En el plano de la pareja experimentaran las desventajas de la necedad; te corresponde ser la objetividad en este caso, y no insistir en resolver el asunto por el momento. Lo mejor que te regala la vida es la felicidad, pero hace tiempo no la identificas en tu interior; nadie tiene la culpa de ello, solamente tú puedes encontrar esa respuesta. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar pongas las tuyas a remojar; pon atención a los mensajes del cosmos.



LIBRA



Gracias a un gran aspecto en el cosmos regresa el ánimo por vivir nuevas experiencias, ¿Dejarás pasar más tiempo para realizarlo? No te desanimes, si el intento de relación con esa persona no resulto; el universo te pide que no insistas y permitas que la persona correcta llegue a ti. Algunos asuntos de las finanzas en conjunto aún no deben llevarse a cabo, ya que es necesario estructurarlos mejor. Descansa y consiéntete en algún momento del día.



ESCORPIÓN



Recibirás la llamada que esperas y saldrás con la persona que te gusta; que no te de pena comentarle tus preocupaciones actuales, posiblemente compartan más de una. Habrá algunos comentarios negativos en los que te involucran, defiéndete y demuestra que no tienes nada que ver. La relación sentimental podría mejorar, si tan siquiera el orgullo no estuviera frecuentemente presente. Aún no es el momento para dar ese enganche.



SAGITARIO



El aspecto formado entre Urano y Júpiter a tu signo, te obligara a moverte, terminar lo pendiente, y comenzar a realizar esos cambios que necesitas para expandirte y crecer en todos los sentidos. Es mejor proponer que imponer; dale gusto a tu pareja en lo que le gusta. En el plano de las finanzas es importante buscar opciones de inversión o proyectos que ayuden a incrementarlas. Vives un ciclo de madurez, el cual te ayuda a vivir con armonía y tranquilidad.



CAPRICORNIO



No siempre las situaciones que se planean son las que obtienen mejor resultado; aventúrate y vive la emoción de improvisar en la vida de vez en cuando. Ese familiar que amas un poco más que a los demás, te muestra las opciones de vida que no has utilizado hasta el momento. Se propone desde un punto de vista terapéutico y para eliminar el estrés de la semana; escribir, ya sea una historia, cuento o una carta dirigida a ti mismo o misma, encontrarás grandes respuestas.



ACUARIO



Sucederán situaciones agradables en un par de planos de la vida; te llevaras una sorpresa en el amor, ya que recibirás insinuaciones o declaraciones que ni siquiera contemplabas. No reprimas ningún deseo, la vida te brinda las herramientas para que puedas vivir lo que deseas. Es importante platicar el tema de la libertad y amigos con la pareja, ya que hay un par de mal entendidos que no hay que permitir se conviertan en problema.



PISCIS



Aprende a darte tiempo, escucharte, consentirte y halagarte, ya que esa es la mejor manera de activar el buen humor. El entendimiento en el plano del amor está mejor que nunca, conquístale por el estómago. En esta semana que está por iniciar recibirás una propuesta en el plano sentimental; elimina los pensamientos negativos y regálate la oportunidad de vivirla. Para que la economía mejore se deben modificar los pensamientos y sentimientos de carencia.



