Top7: Grandes injusticias de los Oscar

Cd. de México.- Este fin de semana se llevará a cabo la premiación de los Oscar, que reconoce a lo mejor de la industria de Hollywood . Sin embargo, en repetidas ocasiones la Academia estadounidense ha cometido pifias al momento de elegir a los ganadores. Aquí te presentamos algunas de estas injusticias.



1. Ciudadano Kane y El Halcón Maltés



Las dos cintas fueron nominadas a Mejor Película, pero fueron derrotadas por una obra algo menos como ‘Qué verde era mi valle’. El tiempo hizo ver el error de la Academia, ya que las dos películas se han convertido en trabajos de culto y son reconocidas como dos de las mejores cintas de todos los tiempos.







2. Grandes obras extranjeras sin premio Oscar



Muchas veces el Premio a Mejor Película de Habla No Inglesa responde a guiños políticos o económicos de Estados hacia los países que produjeron dichas cintas. Así podemos ver que trabajos como Amélie, Cuatro días en Septiembre o Jesús o Los Hermanos Karamazov no obtuvieron la estatuila dorada.







3. Grandes directores sIn premio a Mejor Director



La academia suele olvidar los trabajos de grandes directores que cambian el modo de contar una historia en el cine. Grandes como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Charles Chaplin o Federico Fellini, nuncia obtuvieron un Oscar por su trabajo en el dirección.







4. Actores y actrices que no ganan



Leyendas del cine como Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Richard Burton, Peter O’Toole o Greta Garbo, nunca han ganado un premio Oscar.







5. Obras de culto sin ser Mejor Película



En 1977 Rocky se corono como la Mejor Película al ser una cinta de superación e introspección humana, en ese año también compitieron dos grandes clásicos como ‘Network’ y ‘Taxi Driver’.







6. Premio de consolación de Martin Scorsese



Uno de los directores vivos más exitosos obtuvo su primera estatuilla dorada con un filme menor a sus obras cumbre. ‘The Departed’ no supera a títulos como ‘Taxi Driver’, ‘La última tentación de Cristo’, ‘Toro Salvaje’ o incluso ‘El Lobo de Wall Street’.







7. El curioso caso de El color púrpura



Las protestas de actores afroamericanos al no ser bien representados en esta entrega de premios tiene ciertos argumentos válidos. El caso de la cinta El Color Púrpura es muy representativo de ello. Con 11 nominaciones, no ganó ninguna estatuilla.