Paul y Ringo trabajan juntos después de 7 años

Cd. de México.- Los legendarios músicos del cuarteto de Liverpool, The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr trabajan juntos por primera vez desde hace 7 años, así lo dio a conocer Starr en su cuenta de Twitter.





Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO





Los músicos se reunieron el fin de semana pasado para trabajar en el último disco de Ringo Starr.



A esta sesión de grabación también acudió Joe Walsh, exmiembro de la banda Eagles, quien se unió para tocar con los legendarios músicos de Liverpool.





And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn