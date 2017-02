Videos: Kurt Cobain cumpliría 50 años: 7 canciones para recordarlo

Seattle, Estados Unidos.- El compositor y guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain, hoy cumpliría 50 años. Sin embargo, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y el álbum In Utero (1993) tenía un año de salir, el cantante decidió suicidarse al dispararse con una escopeta para frenar su vida a los 27 años.

Y puesto que las ventas de su disco más famoso, Nevermind (1991), alcanzaron más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial. El cantante se convirtió en un ícono de la cultura para la Generación X, ya que con los videos "Smells Like Teen Spirit" o "Come As You Are" su voz se popularizó.

Esto, y la premeditada acción de quitarse la vida lo han señalado como uno de los hitos en la música a nivel mundial. Y al igual que Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplins, quienes murieron a los 27 años, sin olvidar a Amy Winehouse, el músico pertenece al llamado 27 Club.





Así, Kurt Cobain que nació el 20 de febrero de 1967 es recordado continuamente por Dave Grohl, el exbaterista de Nirvana que decidió comenzar otro proyecto: Foo Fighters. Y que durante ciertas entrevistas o presentaciones hace remembranzas sobre el guitarrista fallecido.