Habla Angelina Jolie de su divorcio con Brad Pitt

Cd. de México.- Angelina Jolie por fin rompió el silencio por la el divorcio de su esposo, el también actor Brad Pitt.



La actriz habló de su nuevo proyecto cinematográfico titulado ‘First They Killed My Father’, el cual se estrenó el viernes pasado, es dirigido y producido por ella misma. Trata de la historia del genocidio en Camboya a través de los ojos de un niño.



Sin embargo, el tema central no fue la cinta, sino el divorcio con Brad Pitt. La pareja lleva separada desde septiembre y su hijo Maddox se encontró en el incidente que protagonizó Pitt en un vuelo.



Ante ello, Jolie comentó que no quiere decir mucho sobre ello, pero que fue un momento muy difícil. Comentó además que pasarán este momento ya que son una familia y que espera ser una familia más fuerte por ello.



La intérprete de Sr. y Sra. Smith comentó que si situación no está fuera de lo común, ya que muchas familias enfrentan el divorcio.



Jolie comentó a la BBC que la familia se está acostumbrando a la rutina en casa se está enfocando en sus hijos.