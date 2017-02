Café Tacuba no volverá a cantar...

Los Ángeles, EUA.- En Hollywood apareció por sorpresa una estatua de tamaño real del rapero Kanye West crucificado.



La escultura dorada muestra al músico con sus manos atravesadas por clavos, sobre su cabeza hay una corona de espinas y viste unas zapatillas deportivas. Además, está acompañada de la leyenda "Falso ídolo".



El autor de la obra es Plastic Jesus, quien explicó que el objetivo es concientizar a las personas de tratar y respetar a los artistas, pero no convertirlos en dioses.



Señaló que esa es la posición en la que ponemos a personalidades como West, hasta que hay algún problema en su vida o un bache en su carrera y entonces le crucificamos.



La figura formará parte de la exposición "Anesthesia: The Art of Oblivion", que se presentará en la Gibson Brand Sunset de West Hollywood.