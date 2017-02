Lanzan video póstumo de Leonard Cohen

Ciudad de México.- El video musical de Leonard Cohen, "Traveling Light", fue lanzado de manera póstuma. Esto luego de que el músico, compositor y poeta canadiense falleciera a los 82 años en noviembre pasado.

Este tema es parte del último álbum de estudio hecho por Cohen, el cual lleva el nombre de You Want It Darker (2016). Este disco se compone de nueve canciones que, en su totalidad, están escritas por el cantante originario de Montreal.

Por otro lado, en una de las últimas entrevistas que ofreció el poeta este declaró que estaba listo para morir, según el diario británico The Guardian.