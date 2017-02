Alejandro Fernández toca tema de Luis Miguel en conferencia de prensa

Guadalajara, Jalisco.- Esta mañana en conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales Alejandro Fernández dio respuestas escuetas sobre algunas de las interrogantes más recurrentes del día, como la demanda interpuesta a Luis Miguel por parte de "El Potrillo", de la cual dijo no poder hablar por cuestiones legales. Sin embargo, bromeó respecto al tema, desmarcándose de la responsabilidad de esta foto que el mismo subió a sus redes sociales y de la cual dijo no llevaba dedicatoria a nadie en particular.

Fernández se hizo acreedor a diversos Discos de Oro y Platino por las altas ventas de su álbum "Rompiendo Fronteras" a lo largo y ancho del continente americano, disco del que dijo su padre se siente orgulloso, dejando atrás los rumores de que el Charro de Huentitán sigue molesto cada vez que “su Potrillo” se brinca las trancas para grabar en otro género que no sea el ranchero.