Denuncian directores extranjeros nominados al Oscar 'fanatismo' en EUA

Los Ángeles, EUA.- Los directores de las cinco películas nominadas al Oscar como Mejor Filme en Lengua No Inglesa, denunciaron este viernes un ‘clima de fanatismo y nacionalismo’ en Estados Unidos y dedicaron el premio de la Academia a la causa de la unidad y libertad de expresión.



Los directores provenientes de Irán, Suecia, Dinamarca, Alemania y Australia publicaron un comunicado mientras cientos de personas asistieron a una manifestación en vísperas del fin de semana del Oscar.



La manifestación fue organizada por una de las mayores agencias de talento de Hollywood en apoyo de la libertad de expresión.



Tanto la declaración como la manifestación en Beverly Hills siguieron a las restricciones a los viajes a Estados Unidos impuestas por el presidente Donald Trump, que han motivado vehementes discursos de celebridades en premiaciones y marchas.



El documento fue firmado por los directores Asqar Farhadi ("The Salesman" de Irán), Martin Zandvliet ("Land of Mine" de Dinamarca), Hannes Holm ("A Man Called Ove" de Suecia), Maren Ade ("Toni Erdmann" de Alemania), Martin Butler y Bentley Dean ("Tanna" de Australia).