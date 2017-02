Horóscopos del sábado 25 de febrero de 2017

ARIES



Momentos de introspección son los que vivirás en este día, ya que tendrás una conversación que te ayuda a recapacitar sobre los errores que no has notado y cometes en el día a día; escucha el consejo que te brinden para mejorar poco a poco. Una situación enredada que involucra a un tercero se mal entiende con tu pareja, por lo que se recomienda decir la verdad desde el principio, es lo más conveniente. Si no tienes pareja no te quedes esperando esa llamada, sal a divertirte.



TAURO



Necesitas un nuevo enfoque o percepción de la realidad que vives, ya que en ocasiones las ensoñaciones o ilusiones sin fundamento pueden llevarte a la ruina; la solución y avance en estos obstáculos está en tus manos. Para evitar problemas en el plano del amor, se recomienda ponerte en los zapatos de él o ella, intenta averiguar qué es lo que desea vivir en los próximos meses. Si no tienes pareja prepárate para conocer a alguien que te impactará.



GÉMINIS



En este fin de semana conocerás a posibles clientes potenciales en las reuniones a las que te hayan invitado en este fin de semana. Si planeas una sorpresa a las personas que amas, realmente les podrás regalar un gran momento juntos. Vivirás momentos de pasión al lado de tu pareja, lo cual puede resultar con un nuevo integrante de la familia. Lo mejor que puedes hacer en estos días es divertirte, reír, cantar y si quieres hasta bailar.



CÁNCER



Afortunadamente y como por arte de magia desaparecen esas personas que se esfuerzan por hacerte la vida de cuadritos, no les busques más. Aprovecha y toma ventaja en el plano del amor, ya que cuentas con un influjo que invita a los demás a conocerte más. En el plano económico es un buen ciclo para economizar y ahorrar para comprarte ese objeto que deseas y mereces. Considera que los amigos son la familia que tú elegiste.



LEO



Los sueños y anhelos que has deseado hasta el día de hoy; es casi un hecho que pronto se hagan realidad, solo ten paciencia y confía en que lo mereces. Alguien cercano te confiara sus secretos mejor guardados y te demostrara que puedes contar son él o ella en cualquier momento. Buenos momentos junto a la familia o pareja, dedícate a disfrutarles. Recurren a ti para solicitarte un préstamo, pero la verdad no caigas, no eres el banco mundial.



VIRGO



Para ti ser responsable es básico, pero de vez en cuando necesitas relajarte y divertirte más de lo común. Reunirte con amigos, y permitir que el universo les complazca. Hace tiempo te has encerrado o no sales a ningún lado porque tu pareja así lo desea; esto no es nada sano así que lleguen a un acuerdo en este tema, la vida es muy corta para no divertirse. Qué esperas para salir a conocer gente, el cosmos pondrá a alguien interesante en tu camino.



LIBRA



Es difícil aceptar cuando lo que deseas no suceden en el tiempo que planeamos; estás en una buena temporada de vida y un obstáculo no significa que no lograrás lo que deseas, solamente es cuestión de tiempo. Con la familia es importante aprender a decir no de vez en cuando a algunas situaciones económicas. Existe la posibilidad de que obtengas una cantidad extra y que puedas utilizarla para liquidar esa situación que te preocupa.



ESCORPIÓN



El universo está siendo complaciente contigo formando aspectos positivos que te ayudan a sentirte de la mejor manera; no habrá nada que no puedas realizar. Si estás pensando en realizar un viaje para despejar las ideas y sentimientos, no tardes en llevarlo a cabo. Deja de poner a San Antonio de cabeza y pon más atención a las personas nuevas que están a tu alrededor; existen prospectos que no has tomado en cuenta. ¿Dejarás pasar esta buena oportunidad?



SAGITARIO



Olvídate de los malos ratos pensando en lo que la vida te brinda hasta el momento. Vives un periodo en el que recibirás más de lo que imaginas. En el plan o de la familia todo transcurre normal. Se recomienda que agregues un poco más de diversión a tu vida y despejarte. Con la pareja la situación está en equilibrio. No habrá excusa para encontrar al amor, siempre y cuando te dejes ver y estés en el lugar indicado esta noche.



CAPRICORNIO



Este es un día excelentemente aspectado para tu signo, y eso se traduce en la aceptación de planes e ideas en la mayoría de los planes tanto de la familia, pareja o grupo de amigos; la temática que acompaña esos planes es la del crecimiento espiritual. Para quienes no tienen pareja, el amor los está rondando, por favor date cuenta de ello. Lo relacionado con lo económico también es un día magnifico, no permitas se alejan las oportunidades que surjan.



ACUARIO



PISCIS



Buenos augurios del universo por tu cumpleaños, lo cual provoca que acepten lo que propones en el plano de la pareja o amigos. Cambiando de tema, es un hecho que contarás con más aliados de lo que te imaginas, ya que se han dado cuenta de que tienes la razón. En lo referente a la economía, hay que tomar decisiones, ya que el universo te brinda las herramientas, pero es necesario actuar de una vez por todas. Un regalo inesperado provoca recuerdos de la niñez.



Con información de Rumbo Astral.