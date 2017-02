Arranca el festival EDC en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ciudad de México.- Los amantes de la música electrónica gozarán este fin de semana de un carnaval de emociones en el festival EDC México 2017, que llega por cuarta vez a la capital del país.



Para este primer día, se espera la actuación de más de 60 tornamesistas; en el escenario principal Kinetic Field, tocarán los "headliners": Major Lazer, Hardwell, Carnage, Martin Solveig y Jonas Blue.



Así como Seven Lions, Alison Wonderland, Chris Lorenzo, Sak Noel y Brz Rdz, quienes armarán la fiesta que culminará a las dos de la madrugada del domingo en la curva 4 del Autodrómo Hermanos Rodríguez, donde se instalaron seis escenarios.



Otras plataformas son el "Neon Garden", en donde crecerán nuevas especies de "plantas" y "flores" de las semillas del house y del techno, creando un jardín lleno de vida y color.



En este entarimado del Electric Daisy Carnival (EDC), estará: Mijo, Nathan Barato, Camelphat, Paul Woolford, MK, Skream y Jamie Jones.



Por otro lado, los miles de asistentes podrán estar en el "Wasteland", que estará lleno de "hardstyle" de frecuencias emitidas por los DJs Calixto, Darksiderz, Ruthless, Kayzo, Coone, Tuneboy, Code Black y Atmozfears.



Mientras tanto en el "Upside Down House" se pondrán de cabeza los asistentes, con los ritmos electrónicos de Adriana Lucia, Damián Uzabiaga, Niño Árbol, Bufi, Turuel, Sakro, Machino, Pinto, Hector y Betoko.



También estará el "Dos equis stage", entarimado en el que músicos locales e internacionales pondrán el sabor con un "line-ip" ecléctico lleno de talento regional y global con Disto, Cesar Carrollo, Geru, Ali Stone, Rossell, Moose & Bear, Nava & Lemarroy, Two Wayz, Baumer, Chaser, Alex Midi, integrante del grupo Moenia y DJ Raff.



Finalmente el "Boombox Artcar", que consiste en un escenario móvil, itinerante, en forma de una radio grabadora gigante, invitará a bailar con algunas promesas del futuro, antes de que se vuelvan conocidas.



En este espacio tocarán: Max Neyra, Lujavo, Kepler, NTCRCKRS, Ang, Rommel, Gmaxx, Marco Almanza, Rickber Serrano, Gooz B2B, Freyre Crisanto y Josefono L Telefono.