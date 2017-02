Prohíbe EUA ingreso de fotógrafo sirio que acudiría al Oscar

Los Ángeles, EUA.- El fotógrafo sirio Khaled Khateeb, cuyo trabajo "The White Helmets" está nominado al premio Oscar como el Mejor Cortometraje Documental, ha sido impedido de trasladarse a Los Ángeles, California, por las autoridades migratorias de Estados Unidos, informaron hoy medios locales.



"Las autoridades de inmigración están prohibiendo la entrada a un cinematógrafo sirio de 21 años que trabajó en una película que narra la guerra civil que se vive en su país", indicó la publicación especializada en espectáculos The Hollywood Reporter.



De acuerdo con correspondencia interna de la administración Donald Trump, el Departamento de Seguridad Interna decidió de último momento impedir el ingreso de Khateeb a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de premiación de los Oscar, otorgados por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS).



El fotógrafo sirio tenía previsto llegar este sábado a Los Ángeles en un vuelo procedente de Estambul, Turquía. Sin embargo, su viaje fue suspendido después que funcionarios estadounidenses informaron haber encontrado "información adversa" sobre Khateeb.



La información adversa es una categoría amplia que puede incluir desde conexiones terroristas hasta irregularidades de pasaportes.



"The White Helmets" (Los cascos blancos) es un documental de Netflix de 40 minutos de duración, que muestra el trabajo de los rescatistas que arriesgan su vida para salvar a los sirios afectados por la guerra civil.