Academia retira una nominación al Oscar por Mejor Mezcla de Sonido

Los Ángeles, EUA.- La Academia de Hollywood retiró de la nominación al Oscar a Greg P. Russell, que opta por la estatuilla a la Mejor Mezcla de Sonido por la cinta "13 hours: The secret soldiers of Benghazi".



La institución aclaró que el retiro se debe a la violación de las reglas para hacer campaña en la antesala de estos galardones.



Dijo que Russell llamó a sus compañeros de la rama de sonido de la Academia para avisarles de su trabajo en el filme, lo que es considerado como cabildeo telefónico, mismo que está prohibido.



Señaló que Greg P. Russell perderá su nominación, pero no sus compañeros Gary Summer, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth.



El equipo compite en la categoría con los candidatos de las cintas "Arrival", "Hacksaw Ridge", "La La Land" y "Rogue One".