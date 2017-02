Horóscopos del domingo 26 de febrero de 2017

ARIES



Buen día aspectado por planetas benéficos, por lo que se recomienda evaluar lo que hasta el momento has logrado, y partiendo de ese punto crecer más. Te has olvidado de los detalles a las personas que amas, se recomienda retomar esos momentos y veras como todo toma un nuevo rumbo en la vida en general. Si no tienes pareja, que mejor día que este para pensar y tener fe en ello; el universo esta de buenas contigo, no dudes y prueba, solo ganaras ser feliz.



TAURO



Aprovecha para descansar, relajarte y comenzar a crear los planes de trabajo o negocio que pueden suceder en esta semana; lo viene es bueno para tu carrera y tu vida personal. Disfruta este día con los que amas, exprésales lo que sientes, permite que la inocencia y vivir sin preocupaciones sean tu lema de este día. Si no tienes pareja, recibirás una llamada inesperada que puede dar un giro a esta situación.



GÉMINIS



Aprovecha los influjos de Mercurio el planeta de la comunicación a tu signo para poder concretar los planes que deseas experimentar en la próxima semana. Vivirás grandes momentos en el próximo mes que está por comenzar; prepárate para renovarte en el plano del amor, si es que no tienes pareja. Se recomienda realizar un análisis de la manera en que gastas dinero, es mejor pensar en el futuro. Una alianza positiva con algún superior.



CÁNCER



Esta mañana no te presiones y busca la mejor manera para disfrutar el día. Tu entorno persona y cotidiana se modifica positivamente. En el plano familiar se recomienda recapitular algunas actitudes, ser más dulce con ellos no tendrá precio. Este es un buen día para analizar los proyectos, ideas, planes y todo aquello que deseas vivir en los próximos días. Te espera un ciclo importante en lo referente a las finanzas, utilízalo a tu favor.



LEO



Este es un buen día para modificar la rutina de cada fin de semana, y realizar alguna actividad que realmente te produzca bienestar y satisfacción. En lo que respecta a la familia será tu refugio en esa situación emocional que no has superado. No te quedes en casa; habrá invitaciones con familia o amigos donde la pasaras bien y compartirán gratos recuerdos de cuando eran más jóvenes. Alguien que vive fuera de tu localidad te hace una propuesta interesante, analízala.



VIRGO



Este es un buen día para experimentar la buena vibra y energía que te rodea. En varios planos de la vida llevas la batuta, por lo que te corresponde decidir la manera en que puede mejorar la vida de los que amas. Un ciclo de grandes sucesos viene en camino; la única prueba que el universo te pedirá pasar es saber si ya cerraste el pasado. Para que la relación de pareja mejore es importante reír, conversar, bromear, bailar y saber que la vida siempre tiene una solución.



LIBRA



Existen ocasiones en que no puedes complacer en todo lo que desea tu pareja; relájate y explícale cuáles son tus limitantes en este momento y lleguen a un buen acuerdo. Si no tienes pareja se recomienda aprovechar los buenos influjos que existen de aquí a fin de mes; piensa en la relación y persona que deseas para compartir tu historia en el mediano plazo. Busca a ese amigo que por dar prioridad y quedar bien en su relación, se alejó.



ESCORPIÓN



Disfruta el despertar y da gracias por un nuevo y gran día, descansa y más tarde sal a divertirte, relajarte, caminar o lo que te plazca. En ocasiones no te sentirás bien con los problemas que viven los que amas; comprende que no puedes resolver lo que no te corresponde. Este nuevo ciclo es para que crecer y consolidar una mejor posición en lo que desarrolles profesionalmente o generar ingresos. Es un buen ciclo para despedirte de los miedos y triunfar.



SAGITARIO



Un día maravilloso te ofrece el universo, ya que encontraras soluciones e ideas, para lograr tus metas. Desde hoy y el mes que está por comenzar alcanzaras metas y tendrás una etapa de crecimiento impresionante, solamente no dejes de ser persistente. Si estas en busca del amor, el secreto es no buscar situaciones similares a lo que ya has vivido, el reto es arriesgarse a algo nuevo. Realiza más ejercicio, ya que necesitarás estar en forma para un evento.



CAPRICORNIO



Recordarás las cosas buenas que te han sucedido hasta el día de hoy; te das cuenta que vas por un buen camino y que aún puedes lograr mucho más de lo que imaginas. Te involucras en conversaciones que si pones atención obtendrás el consejo ideal para ti. Crecimiento, madurez, entendimiento y aprendizaje serán tus amigos estos días. Mañana comienza la carrera por ser él o la mejor en tu ámbito profesional, no te preocupes, el universo te brindara lo que mereces.



ACUARIO



Buenos momentos al convivir con personas nuevas o recién conocidas que comienzan a llegar a tu vida, y que traen consigo una invitación para cambiar algunas cuestiones de vida. En lo que respecta a la economía, aunque fluye es mejor administrarse. Cuentas con aspectos positivos en el aspecto laboral y social a tu favor, en este ciclo que está por comenzar. Cuando el amor comienza por fallar; busca un nuevo motivo que puedas compartir con tu pareja.



PISCIS



Regalos extras por motivo del Sol en tu signo es lo que recibirás en estos días. Es importante la convivencia con amigos y familiares; aunque con honestidad debes reconocer en lo que has fallado y resolverlo. Buen día para realizar planes con él o ella, que los guíen a esa etapa de crecimiento que ambos desean, y blindarse con una relación estable. ¿Te has puesto a pensar en las limitaciones que pones a los demás antes de que lleguen a ti? Ese es el motivo por el cual no llega la persona correcta con la que podrías compartir tu vida.



Con información de Rumbo Astral.