Gobierno sirio cancela pasaporte a nominado al Oscar

Beirut, Siria.- Un camarógrafo y socorrista sirio, cuyo documental "White Helmets" sobre un grupo de la Defensa Civil fue nominado al Oscar, no asistirá a la ceremonia de premiación debido a que Damasco le canceló el pasaporte, informó el domingo la agrupación.



Los Cascos Blancos operan un servicio de rescate en zonas de Siria que están bajo control rebelde, áreas que han sido sometidas a feroces bombardeos por el Gobierno y la Fuerza Aérea de Rusia durante la guerra civil del país y que han destruido vecindarios completos.



La película, que ha sido nominada al Oscar en la categoría de mejor documental corto, da un vistazo a las vidas cotidianas de los voluntarios.



El Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, ha acusado al grupo de ser una fachada de Al Qaeda y de falsear imágenes de las consecuencias de los ataques aéreos con fines propagandísticos, acusaciones que los Casco Blancos niegan.



Dos de los socorristas, su líder Raed Saleh y Khaled Khatib, quien también es camarógrafo, recibieron visas para visitar Estados Unidos y asistir a la ceremonia del Oscar en Los Angeles la noche del domingo.



Sin embargo, en un comunicado en la mañana del domingo, los Cascos Blancos dijeron que Saleh no podría dejar su trabajo debido a la alta intensidad de los ataques aéreos y que Khatib no podría viajar porque el Gobierno sirio canceló su pasaporte.



"La Defensa Civil siria está agradecida por la plataforma que la película 'White Helmets' está brindando para que su mensaje humanitario llegue a todo el mundo", dijo el grupo en el comunicado.