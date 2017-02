Mahersala Alí y Viola Davis, mejores actores de reparto

Los Ángeles, EUA.- Mahersala Ali ganó el premio como mejor actor de reparto en la cinta "Moonlight" durante la 89 entrega anual de premios Oscar en el teatro Dolby de Hollywood.



Mahershala derrotó a Jeff Bridges por "Hell or High Water"; Lucas Hedges por "Manchester by the Sea"; Dev Patel por "Lion" y Michael Shannon por "Nocturnal Animals"



Por su parte, Viola Davis logró hoy el Oscar como mejor actriz de reparto por su participación en la cinta "Fences".



Davis derrotó a Naomie Harris por "Moonlight"; Nicole Kidman por "Lion"; Octavia Spencer por"Hidden Figures" y Michelle Williams por "Manchester by the Sea"



La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) entrega premios a las mejores actuaciones de 2016 en la llamada Meca del Cine de la industria cinematográfica.