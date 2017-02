Fotos: Lista completa de los ganadores del Oscar

Los Ángeles, EUA.- Esta es la lista completa de ganadores de la 89 entrega anual de premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) entregados hoy domingo en el teatro Dolby de Hollywood.



MEJOR PELICULA:



"Moonlight"



ACTOR:



Casey Affleck por "Manchester by the Sea".



ACTOR DE REPARTO:



Mahershala Ali por "Moonlight".



ACTRIZ:



Emma Stone por "La La Land".



ACTRIZ DE REPARTO:



Viola Davis por "Fences".



CINTA ANIMADA:



"Zootopia".



CINEMATOGRAFIA:



"La La Land" Linus Sandgren.



DISEÑO DE VESTUARIO:



"Fantastic Beasts and Where to Find Them".



DIRECCION:



"La La Land" Damien Chazelle.



DOCUMENTAL:



"O.J.: Made in America" Ezra Edelman y Caroline Waterlow.



DOCUMENTAL CORTOMETRAJE:



"The White Helmets" Orlando von Einsiedel y Joanna Natasegara.



EDICION:



"Hacksaw Ridge" John Gilbert.



PELICULA EXTRANJERA:



"The Salesman" Irán.



MAQUILLAJE Y PEINADOS:



"Suicide Squad" Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson.



PARTITURA ORIGINAL:



"La La Land" Justin Hurwitz.



CANCION ORIGINAL:



"City Of Stars" de"La La Land" Música de Justin Hurwitz; Letra de Benj Pasek y Justin Paul.



DISEÑO DE PRODUCCION:



"La La Land".



CORTOMETRAJE ANIMADO:



"Piper" Alan Barillaro y Marc Sondheimer.



CORTOMETRAJE EN VIVO:



"Sing" Kristof Deák y Anna Udvardy.



EDICION DE SONIDO:



"Arrival".



MEZCLA DE SONIDO:



"Hacksaw Ridge".



EFECTOS VISUALES:



"The Jungle Book".



ADAPTACION DE GUION:



"Moonlight".



GUION ORIGINAL:



"Manchester by the Sea". Foto: Getty Images.