Oscar: Rindieron homenaje póstumo a productora que está viva

Los Ángeles, EUA.- El error cometido durante la entrega del premio a la Mejor Película no fue la única metida de pata en la ceremonia de los Oscar.



Una productora de cine australiana dice que "está viva y sana" pese a que su foto fue incluida el domingo en el segmento "In Memoriam", homenaje a personas destacadas de la industria que murieron en meses recientes.



La foto de Jan Chapman fue mostrada durante el segmento acompañada por el nombre de la australiana Janet Patterson, diseñadora de vestuario que murió en el 2015.



Chapman dijo a Variety que antes de la entrega de los Oscar, le exhortó a la agencia de Patterson a "revisar todas las fotos que podrían ser usadas". Agregó que le dijeron que "la Academia estaba al tanto".



"Es muy decepcionante que el error no haya sido notado", puntualizó Chapman.



Chapman y Patterson fueron nominadas a los Oscar por su trabajo en el filme "The Piano", de 1993.



La Academia no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.