'Moonlight' hace historia en el Oscar

Los Ángeles, EUA.- Un año después de que el Oscar fuera acusado de racista, ahora la cinta ganadora “Moonlight” hizo historia al convertirse en la primera hecha totalmente por afroamericanos, independientemente del error que empañó la ceremonia en su parte final cuando se leyó de manera equivocada otro sobre de ganador de Mejor Película.



“Moonlight” narra la complicada vida de un niño que llega a adulto, ayudado por un narcotraficante, en medio de su entorno social descompuesto y su identidad homosexual; además ya había dado señales de su poderío de enfrentar a la máxima nominada para la 89 entrega anual “La La Land”, que recibió 14 postulaciones.



El filme ya había ganado el Globo de Oro a Mejor Cinta Dramática, Mejor Película en los premios Spirit a las producciones independientes, además de ganar otras premiaciones. La película es protagonizada por el ganador como Mejor Actor de Reparto, Mahershala Ali, así como Naomie Harris, Trevante Rhodes y Janelle Monáe.



En 2014, "12 Years a slave" ganó la Mejor Película, pero su reparto no era todo negro y junto con "Moonlight" fueron producidas por la compañía Plan B de Brad Pitt.



Ali, que representó a un traficante de drogas que simpatiza y ayuda a un niño tímido a luchar por la vida, también hizo historia al ser el primer actor musulmán en ganar como Mejor actor de Reparto.



Su director Barry Jenkins también se convirtió en el primer afroamericano en obtener nominaciones para Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión adaptado en el mismo año.



El co-guionista de la película, Joi McMillon, se convirtió en el primer afroamericano en ganar una nominación para el logro en la edición cinematográfica.



Los actores blancos habían dominado las principales categorías de actuación durante los últimos años en esa ceremonia, lo que dio lugar el año pasado a una amenaza de boicot.



Este año, siete de los 20 nominados fueron personas de color, un récord histórico para esta minoría en las premiaciones de la academia.



Viola Davis que ganó por “Fences” en mejor actriz de reparto, se convirtió en la segunda mujer afroamericana en ganar un Emmy, un Oscar y un Tony. En contraparte y para esta ceremonia los tres únicos nominados latinos que estuvieron en la competencia no lograron nada.



Estos fueron el mexicano Rodrigo Prieto nominado por “Silence” en cinematografia, El puertorriqueño Lin Manuel Miranda creador del exitoso musical “Hamilton” en canción original por ‘How Far I’ll Go’ de “Moanna” y el español Juanjo Giménez Mejor Corto de Acción Real por “Timecode”.