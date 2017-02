Top7: Canciones inolvidables de Metallica

Cd. de México.- Metallica, una de las bandas más representativas del metal e incluso otros géneros visita nuevamente nuestro país. Es por ello que este Top7 será dedicado a la agrupación originaria de California.



1. Master of puppets



Lanzada en 1986 en el álbum del mismo nombre, es una de las canciones más representativas de la banda. En este disco se puede encontrar la última participación del bajista Cliff Burton, quien moriría meses después en un accidente.







2. One



Quizá sea la canción que cambió la historia de la banda. Con un inicio lento poco a poco la letra basada en la novela ‘Johhny tomó su fusil’ fue un gran éxito en el ya lejano año de 1988. Es la primera canción de la banda hecha en videoclip.







3. Fade to Black



Una de las canciones más tristes de la banda, pero por ende de las más melódicas y hermosas. Del segundo álbum de la agrupación ‘Ride the Lightning’. Considerada la primera balada de la banda.







4. Enter Sandman



La canción que hizo de Metallica una banda global. Es considerada por la revista Rolling Stone en la lista de las 500 mejores canciones de toda la historia.







5. Hero of the day



El disco Load de 1996 en muchos sentidos fue una decepción para los fanáticos del grupo. Pero esta track con un mensaje de aprendizaje sobre los medios de comunicación es lo mejor que ofreció el álbum.







6. Cyanide



Después del conflicto con Napster y las peleas internas, la banda volvió a sus orígenes en 2008 y lanzó el álbum ‘Death Magnetic’. Cyanide si bien tiene referencias muy comerciales, no deja de ser una canción consistente.







7. Nothing Else Matters



Extraída del llamado ‘Álbum Negro’, es uno de los pocos cortes de la banda donde James Hetfield toca el solo de guitarra. Es una de las imprescindibles de sus presentaciones en vivo.