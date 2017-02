Demandan a U2 por supuestamente plagiar canción

Londres, Inglaterra.- Un cantautor y guitarrista británico demandó a U2 diciendo que la banda irlandesa plagió uno de sus trabajos para una canción de su aclamado álbum de 1991 "Achtung Baby".



En una demanda presentada el lunes por la noche en la Corte de Distrito en Manhattan, Paul Rose reclamó al menos 5 millones de dólares en daños al cantante principal de U2, Bono, y a sus compañeros The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., así como a Island Records.



Rose, quien dijo tener una decena de álbumes propios, afirmó que la banda irlandesa levantó "elementos característicos" de su canción "Nae Slappin" para su éxito "The Fly".



El artista dijo que esto ocurrió en momentos en que U2, por entonces la banda de rock más popular del mundo, buscaba un "marcado cambio" de su sonido característico.



Rose dijo que le entregó una grabación de muestra de "Nae Slappin" a Island Records en 1989, el mismo año en que la compañía discográfica firmó con U2, y que "The Fly" incorporó su solo de guitarra y otros elementos, incluyendo distorsión y percusión de "estilo industrial".



Rose dijo que oyentes comunes "seguramente hallen que las canciones son considerablemente similares" y por momentos tan "sorprendentemente similares" que no creerán que U2 escribió "The Fly" por su cuenta.



No estaba claro de inmediato por qué Rose esperó más de 25 años para presentar la demanda.