Jimmy Kimmel comparte su visión sobre el fallo en los Oscar

Los Ángeles, EUA.- El presentador de la gala de los Oscar, Jimmy Kimmel, compartió en su monólogo del lunes en "Jimmy Kimmel Live!" su punto de vista sobre el error en el anuncio del premio a mejor película.



"Como estoy seguro de que han oído, de algún modo 'La La Land' fue al mismo tiempo la mayor ganadora y perdedora anoche", dijo Kimmel.



Los presentadores anunciaron "La La Land" como ganadora del Oscar a Mejor Película en la ceremonia de premiación del domingo, aunque la ganadora era en realidad "Moonlight". Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron el sobre de la categoría de Mejor Actriz para abrir en lugar del sobre a Mejor Película. La firma auditora responsable de la integridad de los premios ha asumido la responsabilidad por el error y se ha disculpado con todos los implicados.



"Fue la final más rara en televisión desde 'Lost''', bromeó Kimmel.



Según el plan original, explicó, él iba a terminar la gala entre el público, sentado junto a Matt Damon, cuando empezó a rumorearse que se había cometido un error.



"Estamos sentados ahí y nos damos cuenta de que hay alguna clase de revuelo", dijo Kimmel. "Y Matt dice, 'Creo que he oído al jefe de escena decir que se equivocaron con el ganador'... De modo que uno, bueno, el presentador subirá al escenario y aclarará esto. Y entonces recordé, oh, yo soy el presentador".



Tres productores de "La La Land" dieron discursos de agradecimiento antes de que se corrigiera el error y "Moonlight" recibiera el premio.



Kimmel dijo que había "una confusión enorme" cuando subió al escenario y nadie parecía seguro de qué hacer. Entonces, Denzel Washington, sentado en primera fila, llamó la atención de Kimmel y exclamó "¡Barry!"



"En algún momento me di cuenta de que Barry Jenkins, el director de 'Moonlight', estaba detrás de mí y Denzel quería que le diera el micrófono para hacer un discurso, lo que tenía sentido", dijo Kimmel. "Gracias a Dios que Denzel estaba allí para darle sentido".



Tras terminar el programa, Kimmel habló entre bambalinas con Beatty, que le mostró los sobres. Dunaway, por su parte, "hizo toda una huida".



"¿Habéis presentado alguno los Oscar?", preguntó Kimmel el lunes por la noche. "Bueno, salvo por el final, fue muy divertido".