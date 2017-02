Video: Coppola, Del Toro y Spielberg se involucran en la nueva serie de Netflix

Ciudad de México.- Netflix estrenará una nueva serie documental llamada Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War (2017). En esta participarán Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Paul Greengrass, Guillermo Del Toro y Lawrence Kasdan para hablar sobre la vida de los directores de cine Frank Capra, John Ford, George Stevens, John Huston y William Wyler, quienes realizaron documentales sobre la Segunda Guerra Mundial durante su transcurso.

Esta serie de episodios contarán la historia de los cineastas que se dedicaron a llevar los distintos documentales sobre el conflicto para ofrecer una perspectiva, además de hacer conciencia, respecto a las ideas de Hitler, ya que Estados Unidos permanecía dividido ante las diversas posturas.

Además, la voz de Meryl Streep será la encargada de narrar, paso a paso, la relevancia que adquirió este fenómeno social al relatar lo sucedido.

En tanto, Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War (2017) llegará a la plataforma de streaming para el 31 de marzo.