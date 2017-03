Sting abre un concierto más en la Ciudad de México

Ciudad de México.- El músico británico Sting ofrecerá un concierto más en la Ciudad de México el 18 de mayo próximo, en el marco de su gira “57th & 9th tour”.



Los boletos para el "show" estarán disponibles a partir del 6 de marzo. La nueva fecha se agrega una vez que la primera etapa de la gira ha tomado al mundo por sorpresa, con reseñas de fans y críticos especializados, se detalló en un comunicado.



Tras arrancar en Vancouver, el "tour" continúa con 24 fechas en distintas ciudades, las cuales también han añadido actuaciones debido a la demanda, como es el caso de San Francisco, Los Ángeles, Londres y París, todas ellas antes de llegar a presentarse en la Ciudad de México los días 17 y 18 de mayo, en el Auditorio Nacional.



El intérprete además se presentará el 20 de mayo en Monterrey, y el 21 del mismo mes en Guadalajara.



El álbum 12 en solitario de Sting, “57th & 9th”, es su primer proyecto rock pop en más de una década. Fue lanzado el 11 de noviembre de 2016 a través de A&M/Interscope Records.



Esta colección de 10 temas muestra el amplio rango en el estilo musical y de composición de Sting; va de las guitarras rasposas del primer sencillo “I can’t stop thinking about you”, a la feroz “Petrol head” y al himno “50,000.”



El disco producido por Martin Kierszenbaum se grabó en sólo unas semanas con la ayuda de sus colaboradores de siempre: Dominic Miller, Vinnie Colaiuta, Josh Freese, Lyle Workman, y los coros de la banda de tex-mex de San Antonio, The Last Bandoleros.