Video: Estrenan trailer oficial de 'Alien: Covenant'

California, Estados Unidos.- El nuevo trailer de 'Alien: Covenant' (2017) fue liberado por 20th Century Fox y reveló la fisonomía de uno de los monstruos más esperados del cine.

En este proyecto, el cual es una secuela de 'Prometheus' (2012), participarán James Franco, Demián Bichir, Michael Fassbender y Katherine Waterson.

Por otro lado, se aprecia que para esta cinta será combinado el estilo del Alien. Este aspecto rondará entre el hecho por el director inglés cuando entregó la primera cinta para 1979, y el de la secuela dirigida por James Cameron para 1986.

En tanto, un comentario hecho por la productora en su canal de Youtube hizo recordatorio de la situación que provocará esta cinta: 'El camino al paraíso comienza en el infierno' ('The path to paradise begins in hell'). El estreno está programado para el 19 de mayo próximo.