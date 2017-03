Video: Disney lanza nuevo trailer de 'Piratas del Caribe' y rejuvenece a Jack Sparrow

Ciudad de México.- Disney lanzó un nuevo trailer de Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) en donde se nota, por medio de un efecto especial, a Jack Sparrow (Johnny Deep) en su adolescencia.

Además, los fans de la saga se alegraron de un llamativo regreso. Uno de ellos es el de Will Turner, capitán de El Holandés Errante, que tras desaparecer en la cuarta entrega ahora vuelve con el rostro y el cuerpo repleto de conchas y corales, como ya tenían Davy Jones y su tripulación.



En tanto, el filme llegará para el 26 de mayo a las salas de cine.