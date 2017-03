Coldplay anuncia nuevo disco y lanza canción como adelanto

Londres, Inglaterra.- La banda británica Coldplay anunció por sorpresa el lanzamiento en junio de su próximo disco, "Kaleidoscope", con el estreno de la canción "Hypnotised".



El anuncio en las cuentas de la banda en Twitter e Instagram, además de en su sitio web (coldplay.com), coincidió con el cumpleaños 40 del cantante Chris Martin.



El álbum, que será lanzado el 2 de junio, es el octavo del grupo pop y contendrá cinco canciones, una de ellas la colaboración "Something Just Like This" con The Chainsmokers.



El video de "Hypnotised", una balada "onírica" según la banda, combina imágenes de paisajes y la vida silvestre; tenía más de un millón de visualizaciones en el sitio YouTube horas después de estrenado.



La actual gira de Coldplay, "A Head Full of Dreams" que comenzó en marzo del 2016 en Argentina, terminará en octubre en Estados Unidos, tras recorrer Asia, Europa y el país norteamericano.