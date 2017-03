Video: Un grupo de pavos caminan alrededor de un gato muerto

Massachusetts, Estados Unidos.- Un grupo de 30 pavos salvajes caminó alrededor del cadáver de un gato en la ciudad de Boston.

Este hecho fue capturado por el usuario de Twitter @TheReal_JDavis, quien comentó en su publicación: "These turkeys trying to give this cat its 10th life" ("Estos gatos tratan de darle al gato su 10a vida").

Sin embargo, muchas personas calificaron a este acto como un ritual de muerte. Aunque no se ha determinado lo que sucedió hasta el momento.

Así, el video se compartió en más de 51 mil ocasiones y cuenta con más de 80 mil me gusta.